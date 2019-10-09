İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 952 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DDKoç Holding47.598.806.3991,40Garanti Bankası40.068.000.0000,80Akbank39.312.000.0000,80Tüpraş33.831.633.9202,63Enka İnşaat29.450.000.0000,80Bim Mağazalar28.963.440.0008,59Turkcell28.754.000.0001,66İş Bankası (C)26.414.823.9000,50Ereğli Demir Çelik23.205.000.0000,82ASELSAN21.226.800.0001,88Ford Otosan21.054.600.0005,33Yapı ve Kredi Bank.19.259.276.9280,48Türk Telekom19.110.000.0002,40Sabancı Holding18.628.887.8900,61İskenderun Demir Çelik17.545.000.0001,17Türk Hava Yolları16.201.200.0000,49Arçelik12.311.767.8951,36Anadolu Efes11.960.526.3130,98Vakıflar Bankası11.275.000.0000,39Tofaş Oto. Fab.11.100.000.0003,16(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

