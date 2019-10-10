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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2019 14:23 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 930 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 46.026.549.608 1,35 Garanti Bankası 39.186.000.000 0,78 Akbank 37.960.000.000 0,77 Tüpraş 32.253.992.960 2,50 Enka İnşaat 29.050.000.000 0,79 Bim Mağazalar 29.012.016.000 8,61 Turkcell 28.490.000.000 1,65 İş Bankası (C) 26.279.824.800 0,50 Ereğli Demir Çelik 23.415.000.000 0,82 ASELSAN 20.668.200.000 1,83 Ford Otosan 20.458.053.000 5,18 Yapı ve Kredi Bank. 19.259.276.928 0,48 İskenderun Demir Çelik 18.879.000.000 1,26 Türk Telekom 18.795.000.000 2,36 Sabancı Holding 18.302.423.261 0,60 Türk Hava Yolları 15.911.400.000 0,48 Arçelik 11.906.330.972 1,32 Anadolu Efes 11.824.342.102 0,97 Vakıflar Bankası 11.025.000.000 0,38 Tofaş Oto. Fab. 10.830.000.000 3,08(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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