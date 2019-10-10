FİNANS

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2019 18:38 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 932 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 932 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 46.229.421.452 1,36 Garanti Bankası 39.102.000.000 0,78 Akbank 37.908.000.000 0,77 Tüpraş 32.078.699.520 2,49 Bim Mağazalar 29.242.752.000 8,68 Enka İnşaat 28.850.000.000 0,79 Turkcell 27.412.000.000 1,59 İş Bankası (C) 26.729.821.800 0,51 Ereğli Demir Çelik 23.520.000.000 0,83 Ford Otosan 20.668.599.000 5,23 ASELSAN 20.508.600.000 1,81 Yapı ve Kredi Bank. 19.259.276.928 0,48 Türk Telekom 18.725.000.000 2,35 Sabancı Holding 18.098.382.868 0,59 İskenderun Demir Çelik 18.038.000.000 1,20 Türk Hava Yolları 15.994.200.000 0,48 Arçelik 12.142.835.844 1,34 Anadolu Efes 11.842.105.260 0,97 Vakıflar Bankası 11.250.000.000 0,38 Tofaş Oto. Fab. 10.730.000.000 3,05(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İşte harekatta kullanılan silahlarİşte harekatta kullanılan silahlar
Araştırma: Sayıları az olsa da kadın girişimciler daha iddialıAraştırma: Sayıları az olsa da kadın girişimciler daha iddialı
Global Ports Holding, Nassau Kruvaziyer Limanı’nı işletmeye başladıGlobal Ports Holding, Nassau Kruvaziyer Limanı’nı işletmeye başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsa şirketlerinin piyasa değeri

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

Anne memureye esnek çalışma yolda

Anne memureye esnek çalışma yolda

Dev yatırım yapacaklar! Harekete geçtiler

Dev yatırım yapacaklar! Harekete geçtiler

Harekat piyasaları nasıl etkileyecek?

Harekat piyasaları nasıl etkileyecek?

Kilosu 7 bin lira!

Kilosu 7 bin lira!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Araştırma: Sayıları az olsa da kadın girişimciler daha iddialı

Araştırma: Sayıları az olsa da kadın girişimciler daha iddialı

Global Ports Holding, Nassau Kruvaziyer Limanı’nı işletmeye başladı

Global Ports Holding, Nassau Kruvaziyer Limanı’nı işletmeye başladı

Akbank nexTalk”ta geleceğin bankacılığı konuşuldu

Akbank nexTalk”ta geleceğin bankacılığı konuşuldu

Tonu 50 lira olan samanın nakliyesi 10 katı

Tonu 50 lira olan samanın nakliyesi 10 katı

Uzakdoğu ülkelerinden gelişlerdeki artış Kapadokya'yı uçurdu

Uzakdoğu ülkelerinden gelişlerdeki artış Kapadokya'yı uçurdu

Eylülde en çok ‘dolar’ı konuştuk

Eylülde en çok ‘dolar’ı konuştuk

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.