FİNANS

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2019 14:27 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 915 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 44.783.959.563 1,31 Garanti Bankası 35.448.000.000 0,70 Akbank 34.632.000.000 0,70 Tüpraş 29.749.800.960 2,31 Bim Mağazalar 28.781.280.000 8,54 Enka İnşaat 28.000.000.000 0,76 Turkcell 26.620.000.000 1,54 İş Bankası (C) 25.649.829.000 0,49 Ereğli Demir Çelik 22.995.000.000 0,81 Ford Otosan 21.282.691.500 5,38 ASELSAN 19.197.600.000 1,70 Yapı ve Kredi Bank. 18.161.160.261 0,45 Türk Telekom 17.920.000.000 2,25 İskenderun Demir Çelik 17.371.000.000 1,16 Sabancı Holding 17.241.413.217 0,56 Türk Hava Yolları 14.724.600.000 0,44 Arçelik 11.859.029.998 1,31 Anadolu Efes 11.309.210.523 0,93 Tofaş Oto. Fab. 10.580.000.000 3,01 Vakıflar Bankası 10.350.000.000 0,35(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNER Hangi burç nasıl tahrik olur? Hangi burç nasıl tahrik olur?
KONUTDER’den özel bankalara 'faiz' çağrısıKONUTDER’den özel bankalara 'faiz' çağrısı
Valisi Karaloğlu: Yaş sebze meyve sektöründe depolama, paketleme ve lojistik sorunu varValisi Karaloğlu: Yaş sebze meyve sektöründe depolama, paketleme ve lojistik sorunu var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsa şirketlerinin piyasa değeri

En Çok Okunan Haberler

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

144 yıllık rüya gerçek oluyor

144 yıllık rüya gerçek oluyor

Kredi kartlarıyla ilgili önemli karar

Kredi kartlarıyla ilgili önemli karar

Sosyal medyayı salladı: Her gün yemek için 2 bin kişi geliyor

Sosyal medyayı salladı: Her gün yemek için 2 bin kişi geliyor

Borsa İstanbul'dan kritik hamle!

Borsa İstanbul'dan kritik hamle!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sabancı Vakfı 159 projeye 23 milyon lira hibe desteği verdi

Sabancı Vakfı 159 projeye 23 milyon lira hibe desteği verdi

MB - Konut fiyatları yıllık bazda reel olarak yüzde 9.57 düştü

MB - Konut fiyatları yıllık bazda reel olarak yüzde 9.57 düştü

KONUTDER’den özel bankalara 'faiz' çağrısı

KONUTDER’den özel bankalara 'faiz' çağrısı

Valisi Karaloğlu: Yaş sebze meyve sektöründe depolama, paketleme ve lojistik sorunu var

Valisi Karaloğlu: Yaş sebze meyve sektöründe depolama, paketleme ve lojistik sorunu var

Trump'ın açıklaması demir-çelik ihracatçılarını kaygılandırıyor

Trump'ın açıklaması demir-çelik ihracatçılarını kaygılandırıyor

İstanbul iş dünyasından 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

İstanbul iş dünyasından 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.