İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 957 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 46.685.883.101 1,37 Garanti Bankası 39.228.000.000 0,78 Akbank 38.012.000.000 0,77 Tüpraş 31.026.938.880 2,41 Bim Mağazalar 28.756.992.000 8,53 Enka İnşaat 28.350.000.000 0,77 İş Bankası (C) 27.359.817.600 0,52 Turkcell 27.324.000.000 1,58 Ereğli Demir Çelik 23.625.000.000 0,83 Ford Otosan 21.773.965.500 5,51 ASELSAN 20.292.000.000 1,80 Yapı ve Kredi Bank. 19.681.629.492 0,49 Türk Telekom 19.215.000.000 2,41 Sabancı Holding 18.057.574.789 0,59 İskenderun Demir Çelik 17.980.000.000 1,20 Türk Hava Yolları 15.994.200.000 0,48 Arçelik 12.176.622.254 1,35 Anadolu Efes 11.865.789.471 0,98 Vakıflar Bankası 11.250.000.000 0,38 Tofaş Oto. Fab. 10.850.000.000 3,09(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

