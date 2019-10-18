İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 954 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DDKoç Holding46.533.729.2181,36Garanti Bankası38.934.000.0000,77Akbank37.960.000.0000,77Tüpraş31.102.064.6402,41Bim Mağazalar28.805.568.0008,55Enka İnşaat27.950.000.0000,76İş Bankası (C)27.449.817.0000,52Turkcell27.258.000.0001,58Ereğli Demir Çelik23.065.000.0000,81Ford Otosan21.616.056.0005,47ASELSAN20.371.800.0001,80Yapı ve Kredi Bank.19.512.688.4660,48Türk Telekom19.320.000.0002,42İskenderun Demir Çelik17.661.000.0001,18Sabancı Holding17.588.281.8850,58Türk Hava Yolları15.925.200.0000,48Arçelik12.230.680.5111,35Anadolu Efes11.913.157.8920,98Vakıflar Bankası11.325.000.0000,39Tofaş Oto. Fab.10.770.000.0003,07(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

