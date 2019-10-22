FİNANS

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2019 18:35 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 950 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 950 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 46.153.344.510 1,35 Garanti Bankası 39.144.000.000 0,78 Akbank 36.712.000.000 0,74 Tüpraş 30.526.100.480 2,37 Bim Mağazalar 28.659.840.000 8,50 Enka İnşaat 27.550.000.000 0,75 Turkcell 27.170.000.000 1,57 İş Bankası (C) 26.954.820.300 0,51 Ereğli Demir Çelik 22.610.000.000 0,80 Ford Otosan 21.159.873.000 5,35 ASELSAN 20.143.800.000 1,78 Yapı ve Kredi Bank. 19.766.100.005 0,49 Türk Telekom 19.670.000.000 2,47 İskenderun Demir Çelik 17.980.000.000 1,20 Sabancı Holding 17.527.069.767 0,57 Türk Hava Yolları 15.966.600.000 0,48 Arçelik 12.237.437.793 1,35 Anadolu Efes 11.753.289.471 0,97 Vakıflar Bankası 11.200.000.000 0,38 Tofaş Oto. Fab. 10.540.000.000 3,00(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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