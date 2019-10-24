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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2019 14:31 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

STANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 985 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 46.990.190.867 1,38 Garanti Bankası 41.286.000.000 0,82 Akbank 37.960.000.000 0,77 Tüpraş 31.277.358.080 2,43 Bim Mağazalar 28.939.152.000 8,59 Turkcell 28.468.000.000 1,65 Enka İnşaat 28.300.000.000 0,77 İş Bankası (C) 27.629.815.800 0,53 Ereğli Demir Çelik 23.380.000.000 0,82 Ford Otosan 21.896.784.000 5,54 ASELSAN 21.021.600.000 1,86 Yapı ve Kredi Bank. 20.526.334.620 0,51 Türk Telekom 20.475.000.000 2,57 İskenderun Demir Çelik 18.734.000.000 1,25 Sabancı Holding 17.955.554.593 0,59 Türk Hava Yolları 16.601.400.000 0,50 Arçelik 12.615.845.587 1,39 Anadolu Efes 11.901.315.786 0,98 Vakıflar Bankası 11.600.000.000 0,40 Tofaş Oto. Fab. 10.930.000.000 3,11(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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