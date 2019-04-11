Borsada 2018'de en fazla teknoloji şirketlerinin karı arttı

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Borsa İstanbul'da geçen yıl en fazla teknoloji şirketlerinin karı arttı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Borsa İstanbul'da işlem gören ana sektör endeksleri arasında teknoloji endeksine dahil şirketlerin karı 2018'de yüzde 50,53 artış kaydetti.

Borsada sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin karı yüzde 30,18 ve mali sektörde faaliyet gösteren şirketlerin karı yüzde 9,71 artarken, hizmetler sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin karı yüzde 21,46 azaldı.

Geçen yıl en fazla karı mali sektöre dahil şirketler elde etti. Mali sektörde faaliyet gösteren şirketler, 2018'de 58 milyar 734 milyon 663 bin 977 lira kar elde etti.

Mali sektörü, sanayi sektörüne dahil şirketler takip etti. Sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin karı, geçen yıl 31 milyar 690 milyon 675 bin 251 lira oldu.

Hizmetler sektörüne dahil şirketlerin karı 6 milyar 699 milyon 356 bin 615 lira olarak gerçekleşirken, en az karı teknoloji sektörüne dahil şirketler elde etti. Teknoloji sektörüne dahil şirketlerin karı geçen yıl 2 milyar 665 milyon 138 bin 644 lira oldu.