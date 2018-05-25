Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 15,75 16,30 -3,37 Turkcell 12,71 12,98 -2,08 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,68 5,80 -2,07 Ford Otosan 62,50 63,15 -1,03 Metro Holding 1,06 1,07 -0,93 Mavi Giyim 46,02 46,40 -0,82 Aksa 11,68 11,73 -0,43 Anadolu Efes 25,30 25,40 -0,39 Tofaş Oto. Fab. 23,96 24,00 -0,17(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
HGS korunan alanlarda yaygınlaştırılacak
AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!
Dolar 25 Mayıs cuma son durum! Dolar ne kadar? Yükseliş trendi devam ediyor mu?
Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolar kuru düşüşe geçti! (24 Mayıs 2018 dolar-euro fiyatları)
Borsa haftaya düşüşle başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum