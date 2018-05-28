Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 3 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Soda Sanayii 5,42 5,54 -2,17 Metro Holding 1,05 1,06 -0,94 Enka İnşaat 4,67 4,68 -0,21(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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