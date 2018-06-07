Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,20 7,32 -15,30 Aselsan 21,60 23,60 -8,47 Fenerbahçe Futbol 36,78 38,60 -4,72 Ayen Enerji 3,72 3,84 -3,12 Galatasaray Sportif 1,71 1,76 -2,84 Yataş 22,38 22,94 -2,44 Ege Endüstri 293,40 299,00 -1,87 Mavi Giyim 43,30 44,10 -1,81 Türk Traktör 51,60 52,50 -1,71 Brisa 6,04 6,14 -1,63 Sasa Polyester 10,34 10,51 -1,62 Global Yat. Holding 3,84 3,88 -1,03 MLP Sağlık 13,96 14,10 -0,99 Otokar 74,30 74,90 -0,80 Türk Hava Yolları 15,15 15,27 -0,79 Ford Otosan 63,55 63,80 -0,39 Türk Telekom 5,31 5,33 -0,38 Vestel 8,88 8,89 -0,11(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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