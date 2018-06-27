Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tüpraş 107,10 113,90 -5,97 Otokar 73,55 74,60 -1,41 Ereğli Demir Çelik 10,30 10,44 -1,34 Enka İnşaat 4,53 4,59 -1,31 Tekfen Holding 16,28 16,45 -1,03 TAV Havalimanları 22,00 22,20 -0,90 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,88 4,92 -0,81 Ford Otosan 61,85 62,30 -0,72 Deva Holding 4,08 4,09 -0,24 MLP Sağlık 14,20 14,21 -0,07(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

