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Borsada değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2018 18:47 | Son Güncelleme

Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 5 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 5 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sinpaş GMYO 0,63 0,64 -1,56 Ford Otosan 60,10 60,50 -0,66 Kordsa Teknik Tekstil 6,75 6,79 -0,59 Tekfen Holding 17,67 17,73 -0,34 Özderici GMYO 5,69 5,70 -0,18 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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