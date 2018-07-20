Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Özderici GMYO 5,22 5,45 -4,22 TAV Havalimanları 26,44 27,20 -2,79 Kardemir (D) 4,16 4,25 -2,12 Çemtaş 6,06 6,15 -1,46 İş Fin.Kir. 2,66 2,68 -0,75 Koza Madencilik 6,03 6,07 -0,66 ASELSAN 28,16 28,30 -0,49 Borusan Mannesmann 9,15 9,19 -0,44 Şişe Cam 4,70 4,72 -0,42 Ereğli Demir Çelik 11,24 11,27 -0,27 Ford Otosan 61,10 61,20 -0,16 Tekfen Holding 18,45 18,47 -0,11 Anadolu Efes 20,28 20,30 -0,10 Kartonsan 274,10 274,30 -0,07 Türk Hava Yolları 16,06 16,07 -0,06(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

