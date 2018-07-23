Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 2,50 2,66 -6,02 Çemaş Döküm 2,83 2,94 -3,74 Ülker Bisküvi 17,97 18,51 -2,92 Deva Holding 4,36 4,43 -1,58 Türk Telekom 5,02 5,10 -1,57 Bim Mağazalar 72,15 73,00 -1,16 Özderici GMYO 5,16 5,22 -1,15 Fenerbahçe Futbol 29,52 29,86 -1,14 Ege Endüstri 336,30 340,00 -1,09 Türk Traktör 48,48 49,00 -1,06 Mavi Giyim 33,50 33,74 -0,71 Tekfen Holding 18,33 18,45 -0,65 Şişe Cam 4,67 4,70 -0,64 Enka İnşaat 4,66 4,68 -0,43 Trakya Cam 4,68 4,70 -0,43 Kartonsan 273,00 274,10 -0,40 Anadolu Efes 20,20 20,28 -0,39 Yataş 4,61 4,62 -0,22(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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