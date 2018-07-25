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Borsada değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2018 19:33 | Son Güncelleme

Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 0,27 -3,70 Ford Otosan 58,70 59,90 -2,00 Özderici GMYO 5,04 5,10 -1,18 Tofaş Oto. Fab. 21,52 21,64 -0,55 Doğuş Otomotiv 6,24 6,26 -0,32 Enerjisa Enerji 6,14 6,15 -0,16 TAV Havalimanları 27,76 27,80 -0,14 Anadolu Efes 20,48 20,50 -0,10(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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