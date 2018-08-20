Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Doğtaş Kelebek Mobilya1,091,12-2,68Doğan Holding1,291,32-2,27Hürriyet Gzt.1,101,12-1,79Tofaş Oto. Fab.20,9421,30-1,69Ereğli Demir Çelik11,1911,33-1,24Migros Ticaret14,0114,14-0,92İş Fin.Kir.2,172,19-0,91Çemtaş5,595,64-0,89Fenerbahçe Futbol21,5421,72-0,83Albaraka Türk1,201,21-0,83Şok Marketler7,397,44-0,67Alarko Holding4,454,48-0,67Türk Telekom3,653,67-0,54Anel Elektrik2,182,19-0,46Gübre Fabrik.2,982,99-0,33Ford Otosan54,6554,80-0,27Odaş Elektrik3,723,73-0,27Koza Altın42,3242,42-0,24(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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