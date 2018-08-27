Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 10,73 11,10 -3,33 Tüpraş 120,00 123,50 -2,83 Hürriyet Gzt. 1,07 1,10 -2,73 Ülker Bisküvi 13,76 14,09 -2,34 Migros Ticaret 13,72 14,01 -2,07 Trakya Cam 4,32 4,41 -2,04 Enka İnşaat 5,04 5,14 -1,95 Sabancı Holding 7,23 7,37 -1,90 Şok Marketler 7,25 7,39 -1,89 Özderici GMYO 6,59 6,70 -1,64 Odaş Elektrik 3,67 3,72 -1,34 Koç Holding 14,78 14,95 -1,14 Anadolu Cam 3,11 3,14 -0,96 Özak GMYO 2,17 2,19 -0,91 Akbank 5,89 5,94 -0,84 Gübre Fabrik. 2,97 2,98 -0,34 Garanti Bankası 6,01 6,03 -0,33 Coca Cola İçecek 28,18 28,20 -0,07(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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