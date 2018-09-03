Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen 16 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,22 0,23 -4,35 TAV Havalimanları 31,90 32,96 -3,22 Ford Otosan 65,00 66,95 -2,91 Soda Sanayii 7,91 8,10 -2,35 Özderici GMYO 6,35 6,50 -2,31 Global Yat. Holding 3,27 3,33 -1,80 Göltaş Çimento 44,80 45,62 -1,80 Şişe Cam 6,06 6,16 -1,62 Ak Enerji 0,64 0,65 -1,54 Galatasaray Sportif 1,63 1,65 -1,21 Çemaş Döküm 2,60 2,63 -1,14 Kartonsan 365,00 369,10 -1,11 Turkcell 10,51 10,60 -0,85 Ege Endüstri 389,00 390,70 -0,44 Sabancı Holding 7,09 7,12 -0,42 Tofaş Oto. Fab. 22,88 22,90 -0,09(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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