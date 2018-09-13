Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 0,24 -4,17 Kartonsan 333,20 345,10 -3,45 TAV Havalimanları 30,08 31,14 -3,40 Anel Elektrik 2,22 2,26 -1,77 Ford Otosan 63,30 64,40 -1,71 Özderici GMYO 6,80 6,89 -1,31 Metro Holding 0,79 0,80 -1,25 İş GMYO 0,90 0,91 -1,10 Doğan Holding 1,15 1,16 -0,86 Albaraka Türk 1,38 1,39 -0,72 Emlak Konut GMYO 1,79 1,80 -0,56 Soda Sanayii 7,10 7,11 -0,14(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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