Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer Kaybeden Hisseler Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 3,48 4,35 -20,00 Fenerbahçe Futbol 7,66 8,10 -5,43 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 0,26 -3,85 İttifak Holding 3,80 3,91 -2,81 Gersan Elektrik 3,18 3,23 -1,55 Galatasaray Sportif 1,38 1,40 -1,43 Beşiktaş Futbol Yat. 1,93 1,95 -1,03 Tofaş Oto. Fab. 22,18 22,40 -0,98 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,25 4,29 -0,93 Aksa Enerji 3,67 3,70 -0,81 Alarko GMYO 50,00 50,35 -0,70 Şişe Cam 5,26 5,29 -0,57 Net Holding 2,00 2,01 -0,50 Bim Mağazalar 80,20 80,50 -0,37 Polisan Holding 6,56 6,58 -0,30 Vestel 7,15 7,16 -0,14(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

