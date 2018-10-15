Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 64,20 67,05 -4,25 Tekfen Holding 22,22 23,04 -3,56 T.S.K.B. 0,81 0,83 -2,41 Alarko GMYO 48,92 50,00 -2,16 Türk Traktör 44,78 45,64 -1,88 Ege Endüstri 422,40 427,00 -1,08 Ülker Bisküvi 16,30 16,47 -1,03 Tüpraş 136,20 137,50 -0,95 Bim Mağazalar 79,50 80,20 -0,87 Tofaş Oto. Fab. 22,06 22,18 -0,54 Soda Sanayii 6,71 6,73 -0,30 Koç Holding 16,61 16,62 -0,06(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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