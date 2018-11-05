Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer Kaybeden 20 Hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 3,45 3,62 -4,70 Net Holding 2,20 2,24 -1,79 Tofaş Oto. Fab. 20,70 21,04 -1,62 Galatasaray Sportif 1,27 1,29 -1,55 Ford Otosan 61,05 61,95 -1,45 Tekfen Holding 22,62 22,94 -1,39 Kardemir (D) 3,21 3,25 -1,23 Aksa 9,12 9,23 -1,19 İş GMYO 0,87 0,88 -1,14 Beşiktaş Futbol Yat. 1,75 1,77 -1,13 Deva Holding 3,75 3,78 -0,79 Enka İnşaat 4,64 4,67 -0,64 Emlak Konut GMYO 1,73 1,74 -0,57 Bim Mağazalar 79,55 80,00 -0,56 Gersan Elektrik 3,28 3,29 -0,30 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,44 3,45 -0,29 Kartonsan 342,00 342,50 -0,15 Ege Endüstri 381,00 381,50 -0,13 Anadolu Efes 20,28 20,30 -0,10 Otokar 73,95 74,00 -0,07(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı raylı sistemi 2019 sonunda tamamlanacak
İndirimler üst üste geldi! Hangi araç ne kadar oldu?
5 fidan ile başladı! 21 milyonluk hobi
Gümrüklerde binlerce araç bekliyor!
Bir ayakkabı devi daha konkordato istedi
Döviz mevduatları dolardaki düşüşle 91 milyar lira eridi
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Kökünden yaprağına kadar her şeyi para kazandırıyor
Halkbank hisselerinde hareketlilik
Dolar ne kadar? 5 Kasım 2018 dolar kuru yorumları
Ferit Şahenk'ten 'ülkeyi terk etti' iddialarına yanıt
Okuyucu Yorumları 0 yorum