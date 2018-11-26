Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,90 1,99 -4,52 Şok Marketler 10,17 10,59 -3,97 Metro Holding 0,76 0,79 -3,80 İhlas Holding 0,30 0,31 -3,23 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,36 -2,78 İskenderun Demir Çelik 6,16 6,32 -2,53 Fenerbahçe Futbol 6,68 6,82 -2,05 Soda Sanayii 6,93 7,06 -1,84 Koza Altın 51,50 52,45 -1,81 İpek Doğal Enerji 5,99 6,08 -1,48 Ereğli Demir Çelik 8,03 8,14 -1,35 İş Fin.Kir. 3,20 3,24 -1,23 Galatasaray Sportif 1,20 1,21 -0,83 Anadolu Cam 2,77 2,79 -0,72 Koza Madencilik 7,56 7,60 -0,53 Tekfen Holding 20,26 20,36 -0,49 Çemtaş 6,44 6,47 -0,46 Odaş Elektrik 2,53 2,54 -0,39 Anadolu Efes 20,38 20,44 -0,29 Sasa Polyester 8,99 9,00 -0,11(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

