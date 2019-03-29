Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tekfen Holding 22,54 22,98 -1,91 Enka İnşaat 4,59 4,67 -1,71 Soda Sanayii 7,50 7,61 -1,45 Enerjisa Enerji 5,16 5,21 -0,96 Turkcell 12,09 12,20 -0,90 Emlak Konut GMYO 1,53 1,54 -0,65 Tüpraş 124,80 125,50 -0,56 Çelebi 68,30 68,65 -0,51 Ereğli Demir Çelik 9,12 9,16 -0,44 Türk Traktör 30,70 30,80 -0,32 Polisan Holding 3,18 3,19 -0,31 Parsan 9,00 9,02 -0,22 Anadolu Efes 17,51 17,53 -0,11(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

