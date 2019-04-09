Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Trabzonspor Sportif 0,92 0,95 -3,16 Hürriyet Gzt. 0,85 0,87 -2,30 MLP Sağlık 12,55 12,81 -2,03 Çemaş Döküm 0,73 0,74 -1,35 Aksa 8,79 8,89 -1,16 Galatasaray Sportif 1,26 1,27 -0,79 Polisan Holding 3,24 3,26 -0,61 Net Holding 1,72 1,73 -0,58 Hektaş 10,62 10,68 -0,56 Alarko GMYO 43,30 43,54 -0,55 Parsan 9,70 9,75 -0,51 Türk Traktör 32,20 32,36 -0,49 Kartonsan 328,20 329,80 -0,49 Tüpraş 132,50 133,00 -0,38 Coca Cola İçecek 31,80 31,90 -0,31 Tümosan Motor ve Traktör 4,50 4,51 -0,22 Enka İnşaat 4,89 4,90 -0,20 Turkcell 12,52 12,54 -0,16(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

