Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat. 1,33 1,36 -2,21 T.S.K.B. 0,67 0,68 -1,47 Sasa Polyester 5,99 6,07 -1,32 Trabzonspor Sportif 0,85 0,86 -1,16 Bera Holding 1,72 1,74 -1,15 Şekerbank 0,90 0,91 -1,10 HALKBANK 5,31 5,36 -0,93 Enka İnşaat 5,15 5,19 -0,77 Soda Sanayii 7,23 7,28 -0,69 Ege Endüstri 435,00 436,60 -0,37 Trakya Cam 2,84 2,85 -0,35 Tümosan Motor ve Traktör 3,70 3,71 -0,27 Yataş 3,82 3,83 -0,26(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

