Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 3,37 3,43 -1,75 Kordsa Teknik Tekstil 12,75 12,89 -1,09 Koza Madencilik 8,98 9,04 -0,66 Eczacıbaşı İlaç 3,10 3,12 -0,64 Kerevitaş Gıda 2,29 2,30 -0,43 Alarko Holding 4,76 4,78 -0,42 Ülker Bisküvi 20,04 20,08 -0,20 Anadolu Efes 22,40 22,44 -0,18 Yataş 6,31 6,32 -0,16(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

