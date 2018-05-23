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Borsada değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 18:46 | Son Güncelleme

Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 16 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,67 6,48 2,93 Koza Madencilik 7,26 7,09 2,40 Good-Year 3,43 3,36 2,08 Eczacıbaşı İlaç 3,74 3,68 1,63 Enka İnşaat 5,07 5,00 1,40 Otokar 76,55 75,50 1,39 Türk Traktör 54,75 54,00 1,39 Halkbank 7,98 7,88 1,27 Doğan Holding 0,98 0,97 1,03 Ege Endüstri 319,50 316,50 0,95 Mavi Giyim 46,34 46,00 0,74 Soda Sanayii 5,48 5,44 0,74 Ford Otosan 61,10 60,80 0,49 Koza Altın 46,46 46,24 0,48 Deva Holding 3,89 3,88 0,26 Sabancı Holding 9,70 9,69 0,10(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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