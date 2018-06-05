Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 17 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,10 5,09 19,84 Ayen Enerji 3,81 3,55 7,32 Koza Altın 51,45 49,38 4,19 Odaş Elektrik 4,35 4,22 3,08 Tüpraş 107,00 104,10 2,79 Anel Elektrik 2,40 2,35 2,13 Gübre Fabrik. 3,15 3,11 1,29 Soda Sanayii 5,39 5,34 0,94 Metro Holding 1,08 1,07 0,93 Anadolu Cam 2,72 2,70 0,74 Net Holding 1,70 1,69 0,59 Kordsa Teknik Tekstil 6,89 6,85 0,58 Türk Traktör 58,15 57,85 0,52 Yataş 23,32 23,20 0,52 Tofaş Oto. Fab. 24,22 24,10 0,50 Coca Cola İçecek 36,30 36,18 0,33 Anadolu Efes 24,30 24,28 0,08(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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