Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 15 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ülker Bisküvi 19,11 17,54 8,95 Şişe Cam 4,35 4,17 4,32 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 0,25 4,00 Trakya Cam 4,17 4,02 3,73 Soda Sanayii 5,59 5,41 3,33 Metro Holding 1,15 1,12 2,68 Anadolu Efes 24,24 23,80 1,85 Enerjisa Enerji 6,64 6,56 1,22 Türk Telekom 5,37 5,31 1,13 Deva Holding 3,81 3,77 1,06 Emlak Konut GMYO 1,99 1,97 1,02 Coca Cola İçecek 35,12 35,00 0,34 Tekfen Holding 15,15 15,10 0,33 Şok Marketler 9,52 9,50 0,21 Kartonsan 249,50 249,00 0,20(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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