Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 16 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ayen Enerji 3,65 3,43 6,41 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,45 3,28 5,18 Aksa Enerji 3,92 3,76 4,26 Yataş 20,22 19,42 4,12 Net Holding 1,76 1,70 3,53 Odaş Elektrik 4,05 3,93 3,05 Çemaş Döküm 2,17 2,11 2,84 MLP Sağlık 13,10 12,76 2,66 Soda Sanayii 6,11 5,97 2,35 Petkim 4,49 4,42 1,58 Metro Holding 1,18 1,17 0,85 Ford Otosan 65,00 64,50 0,78 Deva Holding 3,86 3,84 0,52 Alarko Holding 4,54 4,52 0,44 Türk Traktör 49,90 49,80 0,20 Kartonsan 251,00 250,60 0,16(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

