Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 8 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,58 3,45 3,77 Kardemir (D) 4,13 4,01 2,99 TAV Havalimanları 22,50 22,08 1,90 Şok Marketler 8,90 8,76 1,60 Halk GMYO 0,76 0,75 1,33 Halkbank 7,20 7,17 0,42 Mavi Giyim 40,20 40,04 0,40 Gübre Fabrik. 3,32 3,31 0,30(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Borç yapılandırmada son tarih hatırlatması
Fitch'ten Türkiye için büyüme tahmini
FED faiz kararı öncesi dolarda son durum
Son dakika... Dolar yeni güne nasıl başladı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum