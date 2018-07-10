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Borsada değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 19:18 | Son Güncelleme

Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 11 hisseKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)TAV Havalimanları23,3022,483,65Ege Endüstri321,50310,503,54Anadolu Cam2,952,863,15Tekfen Holding17,8217,293,07Ereğli Demir Çelik10,9410,642,82Ford Otosan61,0060,301,16Çemtaş5,855,791,04Yataş5,785,730,95ASELSAN27,4827,380,37Soda Sanayii5,835,810,34Tüpraş108,00107,900,09(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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