Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 11 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) TAV Havalimanları 27,80 26,74 3,96 Çemtaş 6,27 6,07 3,29 Metro Holding 0,99 0,96 3,13 Ege Endüstri 344,30 336,30 2,38 Doğuş Otomotiv 6,26 6,15 1,79 Sasa Polyester 11,05 10,88 1,56 Anadolu Efes 20,50 20,20 1,49 Soda Sanayii 5,92 5,84 1,37 Mavi Giyim 33,92 33,50 1,25 Enka İnşaat 4,70 4,66 0,86 Türk Traktör 48,88 48,48 0,83(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

