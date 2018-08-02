Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 4 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Soda Sanayii 6,20 5,95 4,20 Ereğli Demir Çelik 12,04 11,68 3,08 Şişe Cam 4,95 4,87 1,64 Global Yat. Holding 3,27 3,26 0,31(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

