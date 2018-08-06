Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Yükselen 15 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğan Holding 1,18 1,11 6,31 ICBC Turkey Bank 5,64 5,40 4,44 Petkim 4,59 4,41 4,08 Koza Altın 45,80 44,70 2,46 Eczacıbaşı İlaç 3,57 3,51 1,71 MLP Sağlık 14,66 14,45 1,45 Aksa 11,49 11,35 1,23 Koza Madencilik 6,26 6,19 1,13 Soda Sanayii 6,59 6,52 1,07 Anadolu Efes 20,94 20,74 0,96 Enka İnşaat 4,78 4,76 0,42 Özak GMYO 2,40 2,39 0,42 Sasa Polyester 9,67 9,63 0,42 İskenderun Demir Çelik 8,34 8,31 0,36 Bim Mağazalar 69,20 69,00 0,29(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Dolar yeni rekor kırdı! Dakikalar içinde rekor kırdı
Merkez Bankası'ndan dolara dövize müdahale! İşte doların ilk tepkisi
İran Merkez Bankası ucuz döviz politikasından vazgeçti
E-Ticaretin 9 Günlük Tatilden Beklentisi 1 Milyar TL
Edremit Körfezi'nde doluluk yüzde 100'e yaklaştı! Şimdiden yer kalmadı
Borsa haftaya düşüşle başladı
İçişleri Bakanlığı’ndan pasaport şerhi açıklaması
Son dakika! Ehliyet sınavında kağıt ve kalem dönemi sona erdi
Dolar ne kadar oldu? 3 Ağustos Cuma güncel dolar fiyatlarında son durum
Otomobil pazarındaki büyük daralma Temmuz ayında da devam etti
İkinci el otomobilde 50 milyon liralık vurgun
Borsa güne düşüşle başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum