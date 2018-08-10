Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 14 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Özderici GMYO 7,00 6,20 12,90 Tüpraş 110,80 103,40 7,16 TAV Havalimanları 29,16 27,50 6,04 Petkim 5,80 5,58 3,94 Anadolu Efes 22,38 21,60 3,61 Tofaş Oto. Fab. 22,02 21,28 3,48 Koç Holding 13,69 13,35 2,55 Tekfen Holding 20,20 19,85 1,76 Kordsa Teknik Tekstil 8,50 8,36 1,67 Net Holding 1,88 1,85 1,62 Şişe Cam 5,20 5,12 1,56 Türk Traktör 50,60 50,05 1,10 Şok Marketler 8,25 8,19 0,73 Soda Sanayii 6,80 6,78 0,29(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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