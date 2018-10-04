Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 10 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tüpraş 138,10 132,20 4,46 Tekfen Holding 22,42 21,68 3,41 Soda Sanayii 7,20 7,11 1,27 Bim Mağazalar 83,00 82,05 1,16 Şok Marketler 8,99 8,90 1,01 Ereğli Demir Çelik 11,07 10,98 0,82 İskenderun Demir Çelik 8,50 8,44 0,71 Ford Otosan 66,45 66,00 0,68 Kordsa Teknik Tekstil 9,77 9,71 0,62 Çemaş Döküm 3,31 3,30 0,30(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

