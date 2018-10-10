Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 9 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 3,63 3,33 9,01 Tekfen Holding 22,40 21,68 3,32 Galatasaray Sportif 1,46 1,42 2,82 Anadolu Efes 18,34 17,84 2,80 Halkbank 6,74 6,58 2,43 Çemtaş 7,05 6,91 2,03 Vakıflar Bankası 3,64 3,58 1,68 ICBC Turkey Bank 5,80 5,77 0,52 Turkcell 10,66 10,64 0,19(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

