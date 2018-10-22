Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 17 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 4,92 4,10 20,00 Çemaş Döküm 2,85 2,73 4,40 Şok Marketler 10,35 10,00 3,50 TAV Havalimanları 27,84 27,00 3,11 Borusan Mannesmann 9,29 9,08 2,31 Tofaş Oto. Fab. 21,48 21,00 2,29 Arçelik 14,37 14,07 2,13 GSD Holding 0,70 0,69 1,45 Net Holding 2,26 2,23 1,35 Tekfen Holding 23,04 22,74 1,32 İş Fin.Kir. 2,51 2,48 1,21 Aksa Enerji 3,84 3,80 1,05 Ford Otosan 64,80 64,15 1,01 Doğan Holding 1,20 1,19 0,84 Bim Mağazalar 80,05 79,45 0,76 Albaraka Türk 1,34 1,33 0,75 Mavi Giyim 38,50 38,28 0,57(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

