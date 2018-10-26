Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Soda Sanayii 6,83 6,38 7,05 Çemtaş 7,65 7,25 5,52 ICBC Turkey Bank 6,30 6,11 3,11 Ege Endüstri 423,00 411,10 2,89 İş Fin.Kir. 2,26 2,20 2,73 Anadolu Cam 3,01 2,94 2,38 Alarko GMYO 56,55 55,45 1,98 Turkcell 11,74 11,54 1,73 Göltaş Çimento 33,96 33,42 1,62 Polisan Holding 6,07 6,04 0,50 Aksa 9,00 8,98 0,22 Koç Holding 15,60 15,57 0,19 Arçelik 14,45 14,44 0,07(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

