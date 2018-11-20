Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 11 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şekerbank 1,23 1,16 6,03 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,30 3,13 5,43 ICBC Turkey Bank 9,10 8,65 5,20 Gözde Girişim 2,77 2,69 2,97 Koza Madencilik 7,22 7,05 2,41 Polisan Holding 6,49 6,37 1,88 Bera Holding 1,66 1,64 1,22 Şok Marketler 10,03 9,92 1,11 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,98 0,97 1,03 Soda Sanayii 6,95 6,89 0,87 İş Fin.Kir. 3,22 3,21 0,31(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

