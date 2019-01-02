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Borsada değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 02.01.2019 18:45 | Son Güncelleme

Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 11 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 0,85 0,76 11,84 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,28 1,22 4,92 Bera Holding 2,11 2,06 2,43 Fenerbahçe Futbol 7,06 6,92 2,02 Şok Marketler 10,96 10,75 1,95 Albaraka Türk 1,24 1,22 1,64 Enka İnşaat 4,64 4,58 1,31 Kartonsan 328,90 326,30 0,80 TAV Havalimanları 24,10 23,92 0,75 Soda Sanayii 7,13 7,10 0,42 Polisan Holding 6,27 6,25 0,32(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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