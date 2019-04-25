Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 14 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,50 0,48 4,17 Vestel 13,37 12,90 3,64 İhlas Gayrimenkul 0,90 0,87 3,45 Parsan 11,00 10,69 2,90 Tüpraş 126,30 123,00 2,68 İttifak Holding 5,75 5,60 2,68 Soda Sanayii 7,54 7,36 2,45 Anadolu Efes 20,16 19,70 2,34 Şok Marketler 9,00 8,84 1,81 TAV Havalimanları 23,86 23,54 1,36 Galatasaray Sportif 1,68 1,66 1,20 Coca Cola İçecek 31,94 31,60 1,08 İş Fin.Kir. 8,20 8,15 0,61 Polisan Holding 3,39 3,37 0,59(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

