Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 14 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 7,59 7,12 6,60 Verusa Holding 17,98 17,00 5,76 İttifak Holding 6,35 6,08 4,44 Tofaş Oto. Fab. 18,67 17,93 4,13 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,32 0,31 3,23 Polisan Holding 3,02 2,93 3,07 Anadolu Efes 20,26 19,82 2,22 Tüpraş 125,70 123,30 1,95 Koç Holding 16,50 16,20 1,85 Çemaş Döküm 0,72 0,71 1,41 Soda Sanayii 7,84 7,76 1,03 Ford Otosan 53,15 52,70 0,85 Parsan 11,69 11,61 0,69 Ülker Bisküvi 19,10 19,02 0,42(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

