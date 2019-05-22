Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 10 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 7,04 6,79 3,68 Vestel 8,85 8,67 2,08 Ege Endüstri 439,00 431,00 1,86 MLP Sağlık 10,45 10,27 1,75 Bera Holding 1,84 1,82 1,10 Soda Sanayii 7,60 7,52 1,06 Global Yat. Holding 2,70 2,68 0,75 Şok Marketler 7,47 7,43 0,54 Bim Mağazalar 72,40 72,05 0,49 Verusa Holding 17,96 17,95 0,06(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

