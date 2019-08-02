Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 16 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Park Elek.Madencilik 3,09 3,02 2,32 Çemtaş 5,59 5,48 2,01 Polisan Holding 2,38 2,34 1,71 Alarko GMYO 42,20 41,52 1,64 MLP Sağlık 11,87 11,70 1,45 Parsan 16,56 16,34 1,35 Migros Ticaret 17,01 16,80 1,25 Vestel 9,53 9,44 0,95 Türk Traktör 35,00 34,70 0,86 Gözde Girişim 2,84 2,82 0,71 Galatasaray Sportif 1,48 1,47 0,68 Ülker Bisküvi 18,62 18,50 0,65 A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,70 1,69 0,59 Alarko Holding 3,44 3,42 0,58 Gübre Fabrik. 3,65 3,63 0,55 Yapı ve Kredi Bank. 2,66 2,65 0,38(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

