FİNANS

Borsada döviz kuru riskinden korunma eğitimleri devam ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 21.11.2018 11:31 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul’un desteğiyle 24 Kasım'da Meksa Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından ücretsiz bir eğitim semineri gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’un katkılarıyla 24 Kasım'da Borsa İstanbul Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek ücretsiz eğitim seminerinde döviz kuru riskinden nasıl korunulabileceği konusu işlenecek.

Borsa İstanbul’un desteğiyle finansal okuryazarlığa katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen ücretsiz eğitim seminerleri devam ediyor. Borsa İstanbul'un internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre 24 Kasım Cumartesi günü, Borsa İstanbul Konferans Salonu'nda “Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nasıl işlem yapabiliriz, döviz kuru riskinden nasıl korunabiliriz ve 2019 yılı döviz, borsa, ekonomi üzerine beklentiler’’ konulu eğitim semineri Meksa Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından gerçekleştirilecek.

Meksa Yatırım VİOP Direktörü Ergün Tekgül'ün gerçekleştireceği eğitim seminerine, gazeteci Mine Uzun moderatör, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İsmet Demirkol da konuk konuşmacı olarak katılacak.

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